Ausstellung: Stillstand!?

Der Titel Stillstand!? spielt auf die Zeit an, die wir alle während der letzten eineinhalb Jahre erlebt haben. Es ist eher ein gefühlter Stillstand als ein tatsächlicher. Man hat mehr Ruhe und wendet sich stärker dem privaten Bereich zu.

Von einem solchen Zustand sprechen die Bilder der Ausstellung. Sie zeigen scheinbares Stillstehen, sie zeigen auch Veränderungen, die in dieser Zeit stattfinden und als durchaus anregend wahrgenommen werden.

Horst Alexy wurde 1943 im slowakischen Poprad geboren. 1946 kamen seine Eltern und er in der Folge des Zweiten Weltkrieges als Vertriebene nach Göppingen. Schon früh war er von den Möglichkeiten des Fotografierens fasziniert, von der Inszenierung der Motive und dem Festhalten des Augenblicks. 1959-1962 erhält er eine Ausbildung als Fotograf. Nach Abschluss des Studiums an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart 1965 und der Meisterprüfung 1967 macht er sich als Produkt- und Werbefotograf selbstständig. In seinem Schaffen interessieren ihn das Experimentieren mit den Möglichkeiten der Schwarz-Weiß-Fotografie, die Reduktion auf das Wesentliche von Gegenständen und in den Themen seiner Fotografien. Er arbeitet unter anderem für WMF, Fürstenberg oder Gralglas. 1989 wird Horst Alexy mit dem 1. Preis des Foto-Design-Award der Deutschen Stahlindustrie ausgezeichnet.

Parallel zur angewandten Fotografie entsteht ein umfangreiches, freies künstlerisches Werk im Medium der Fotografie. 1982 stellt er erstmals öffentlich aus. Ab 1986 folgen Einzelausstellungen und Ankäufe für öffentliche und private Sammlungen. Das Projekt mit dem Titel „Ich und Ich - Gesichter“ begann 2009 mit den ersten Doppelportraits von Kulturschaffenden in der Region Göppingen.