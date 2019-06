Ausstellung "touching balls“

Eberhard Fendrich hat sich in seinem Werk intensiv mit dem Thema Raum auseinandergesetzt. Geschah dies bisher ausgehend von der Beschäftigung mit Papierobjekten und deren Auflösung in lineare Strukturen, so geht er in der aktuellen Serie „touching Balls“, die das Zentrum der kommenden Ausstellung im Sheddachsaal der Zigarre darstellt, einen anderen Weg: Durch Einsatz illusionistischer Mittel werden die nicht existenten Objekte erst geschaffen und wie in Schaukästen für Sammler präsentiert. Die fast immer gleiche, einfache Komposition mit zwei beieinander liegenden Kugeln wird dabei durch subtile Farbveränderungen variiert, wobei der Reiz durchaus auch in der Abfolge der Betrachtung der Serie liegt.