Ausstellung "transfinit" Klaus Tross und Axel Standke

Kann man Ewigkeit allgemeingültig definieren, indem man sie von der Endlichkeit abgrenzt? Ein Thema, so alt, besser so jung, wie die Menschheit. Axel Standke greift auf, was Mathematiker und Philosophen noch immer nicht gelöst haben. Natürlich hat auch er keine bahnbrechende Formel. Ihn reizt vielmehr das grafische Übersetzen, ein Sichtbarmachen des Unendlichen durch das Begrenzte - und die Verstrickung von beidem aus unterschiedlichen Perspektiven. Klaus Tross begleitet seine Zeichnungen behutsam und humorvoll hintersinnig mit seinen Texten.