Ausstellung "Unbekannte Tiefen" mit Arbeiten von Paul Scharpfenecker

Paul Scharpfenecker ist 22 Jahre alt, wohnt in Ellwangen und absolviert derzeit eine Ausbildung zum Grafik Designer in Aalen. Er verarbeitet mit seinen abstrakten Werken sowohl persönliche Anekdoten als auch gesellschaftliche Diskurse und ist inspiriert von spirituellen und philosophischen Themen. Mit verschiedenen Techniken wie Öl-/Wand-/Aquarell-/Acrylfarbe, Bunt-/Bleistift, Kohle und Kreide visualisiert er in seine Motiven, vor allem Gefühle, Gedanken und Emotionen, die über oberflächliche Bedeutungsebenen hinausgehen. Außerdem widmet sich Scharpfenecker der Bildhauerei und der Fotografie. Mehr Informationen unter „www.paulscharpfenecker.de“ und auf Instagram unter „@scharpii“. Veranstalter: Kulturamt Stadt Ellwangen.