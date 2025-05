Die Ausstellung präsentiert zahlreiche Zeichnungen der Urban Sketching Gruppe Stuttgart. Zeichnen ist ihre Leidenschaft und das Skizzenbuch steter Begleiter im Alltag und auf Reisen. Urban Sketchers erkunden Städte und Landschaften mit dem Stift in der Hand. Dabei fangen die Zeichnenden die Atmosphäre einer Stadt in besonderer Weise ein. In Fellbach werden Ansichten aus Stuttgart, Fellbach und aus der ganzen Welt gezeigt.