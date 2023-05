Ausstellung von Nina Schäfer im Kulturhaus  „Querbeet durch Aquarelle“

In der neuen Ausstellung im Kulturhaus sind farbenfrohe Aquarelle der Eberbacher Hobby-Künstlerin Nina Schäfer zu sehen. Die aus Serbien stammende Nina Schäfer lebt bereits seit 1969 in Deutschland.

„Die Malerei war bereits in meiner Kindheit und Jugendzeit eine große Leidenschaft von mir, da ich aber sehr früh im Berufsleben stand, heiratete und ein Kind bekam, hatte das Familienleben Vorrang“, so Schäfer. Als dann ihr Mann sehr früh verstarb blieb für Hobbies kaum Zeit, die wenige Freizeit nutzte sie für Reisen in andere Länder.

Diese Reisen in ferne Länder inspirieren Nina Schäfer auch noch heute, viele Jahre später: „Auf meinen Reisen rund um die Welt habe ich viel erlebt, die unterschiedlichsten Kulturen und Menschen kennengelernt, sowie Kunstwerke anderer Kulturen bestaunen können. Die Natur und Tierwelt Afrikas hatte mich schon sehr fasziniert, welcher ich durch Safaris sehr nahekommen konnte. Ebenso beeindruckte mich die farbenfrohe und spirituelle Welt Indiens, das glasklare Wasser auf den Malediven, die Fröhlichkeit auf Kuba und die weißen Gebäude auf Griechenland.“ Aus all diesen Erinnerungen und inneren Bildern erschafft sie ihre Kunstwerke. Seit dem Jahr 2014 übt sich Nina Schäfer wieder intensiv in ihrer Leidenschaft, der Malerei, nahm bei der Künstlerin Edel Maas Malunterricht und hat sich im Moment auf die Aquarellmalerei spezialisiert.

Einen besonderen Hörgenuss gibt es bei der Vernissage am Samstag, dem 10.06.2023, um 15 Uhr, die von Willy Burgos, Gitarrist und Gitarrenbauer, musikalisch umrahmt wird. Der 1964 in Rosario, Argentinien, geborene Musiker studierte Gitarre am Nationalen Konservatorium. Zusätzlich erhielt er eine umfassende Ausbildung in E-Gitarre, Jazzimprovisation, Folklore und lateinamerikanische Rhythmen, Orchestrierung, Gesang und Klavier. Seit seiner Jugend widmet sich Willy Burgos zudem dem Bau von Instrumenten. Parallel zu seiner Tätigkeit als Gitarrist arbeitet er als Gitarrenlehrer an der Musikschule Eberbach und baut Saiteninstrumente in seiner eigenen Werkstatt.

Die Ausstellung "Querbeet durch Aquarelle" von Nina Schäfer wird mit einer Vernissage am Samstag, den 10.06.2023 um 15 Uhr eröffnet. Anschließend ist die Ausstellung bis zum 16.07.2023 jeden Samstag und Sonntag von 14-17 Uhr im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof, Heinsheimer Straße 16 in Bad Rappenau geöffnet. Die Künstlerin ist anwesend. Der Eintritt ist frei.