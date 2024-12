Fotoausstellung von Tanja Blind und Eduard Warenik im Kulturhaus

Die Ausstellung der Bad Wimpfenerin Tanja Blind und dem Bad Rappenauer Eduard Warenik zeigt ab dem 18. Januar 2025 mit Naturaufnahmen sowie markanter Bauwerksfotografie eindrucksvoll, wie schön unsere Heimat ist.

Tanja Blind fotografiert vor allem selten zu findende Tiere wie den Eisvogel und den Wiedehopf, aber auch Landschaften. Durch genaues Beobachten der Natur, viel Geduld und viele Stunden einsamer Suche nach einem Motiv entstanden eindrucksvolle und detailreiche Aufnahmen von tierischen Bewohnern und Landschaftsbilder, die zeigen, wie schön unsere Heimat ist.

Eduard Warenik zeigt die Verbundenheit zu seiner Heimatstadt Bad Rappenau in Bildern. Bei seinen Wanderungen hält er seine Eindrücke fotografisch fest.

Beide Fotografen verbindet die Liebe und Achtsamkeit gegenüber unserer Natur und der Heimat. Viele Stunden verbringen die beiden draußen, um genau diesen einen Moment einzufangen.

„Sei achtsam und beobachte!“ Genau dies findet sich im Thema der Ausstellung „Die Schönheit unserer Heimat“. Erleben Sie die vielfältigen Arbeiten im Kulturhaus Bad Rappenau.

Die Ausstellung "Die Schönheit unserer Heimat" ist in der Zeit vom 18.01.25 bis 09.02.25 im Kulturhaus "Forum Fränkischer Hof" in Bad Rappenau zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung immer samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Die Vernissage findet am Samstag, den 18.01.2025 um 15.00 Uhr statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.