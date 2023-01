Zur Ausstellung "Pop ART - Klassik und Moderne" haben die Briefmarkenfreunde gemeinsam mit Nürtinger Schulen einen Schülerwettbewerb durchgeführt. Die Arbeiten werden in der KSK ausgestellt. Damit gestaltete Sonder-Umschläge und -Briefmarken sind an den Wochenenden in der Kreuzkirche erhältlich.