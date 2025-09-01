Ausstellung - Wärme - Licht - Kochen

Unsere neue Ausstellung entführt Sie in die Vergangenheit von Eglosheim.

Das alte selbständige Bauerndorf Eglosheim bewahrte bis um 1900 seine dörfliche Struktur mit Bauern, Tagelöhnern und kleineren Handwerksbetrieben. Die Wasserversorgung bestand zu dieser Zeit aus Pumpbrunnen, die nur dürftig Wasser für die ständig wachsende Gemeinde lieferten. Erst langsam brachte der Fortschritt neue technische Möglichkeiten zum Kochen, zur Wärmeerzeugung und Licht in die Stuben der Eglosheimer.

In unserer Ausstellung beleuchten wir das karge Leben in den kalten Wintern vor hundert Jahren, sowie die ersten zaghaften elektrischen Entwicklungen in Haus und Hof.