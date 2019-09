Ausstellung "Walter Ophey. Farbe bekennen!" - Vernissage

„Ich fühle mich in der Farbe am wohlsten“, bekannte Walter Ophey (1882–1930), Rheinischer Expressionist und engagierter Wegbereiter der Klassischen Moderne in Deutschland. Alles in seinem malerischen Oeuvre kreist um die Farbe: von der frühen, lichtdurchsetzten „Hellmalerei“ über die leuchtend expressive Flächenkunst der 1910er Jahre bis hin zum gedämpften Kolorit späterer Jahre. Gänzlich einzigartig ist Opheys zeichnerisches Werk mit Farbkreiden, das die Farbe in einer konturbetonten, schwungvollen Handschrift vom Umriss her erfasst.

Ophey, der zu Lebzeiten weit über das Rheinland hinaus bekannt war, galt lange Zeit nahezu als vergessen. Nun hat das Museum Kunstpalast Düsseldorf, das im Besitz des künstlerischen Nachlasses Opheys ist, erstmals seit 1991 wieder eine große Sonderausstellung konzipiert. Diese Schau wandert nun nach Würzburg und macht so auch hier die Entdeckung des großen und eigenwilligen Expressionisten möglich.