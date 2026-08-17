Ausstellung "Wolfgang Gäfgen - in memoriam"

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Galerie im Alten Bau Moltkestraße 11, 73312 Geislingen

3 Institutionen, 2 Orte, 1 Ausstellung - die Wolfgang Gäfgen Stiftung, der Kunst- und Geschichtsverein Geislingen und der Kunstverein Eislingen präsentieren:

Frühe Zeichnungen, Schabtechniken/Schnitte, Referenz-Drucke und Späte Fotos in der Galerie im Alten Bau.

Öffnungszeiten täglich außer montags von 14.00 bis 17.00 Uhr

Eintritt in die Galerie ist frei

Späte Zeichnungen (Riesenformate), Referenz-Drucke und Frühe Fotos im Kunstverein Eislingen, Bahnhofstr. 12

Öffnungszeiten Donnerstag-Samstag von 16.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag von 14.00 - 18.00 Uhr

Eintritt frei

Die beiden Ausstellungen widmen sich jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten des Werks von Wolfgang Gäfgen, sie verzahnen und ergänzen sich und nehmen über Referenzswerke auch direkt Bezug aufeinander. 

Info

Galerie im Alten Bau Moltkestraße 11, 73312 Geislingen
Freizeit & Erholung

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