Ausstellung "Wolfgang Gäfgen - in memoriam"

3 Institutionen, 2 Orte, 1 Ausstellung - die Wolfgang Gäfgen Stiftung, der Kunst- und Geschichtsverein Geislingen und der Kunstverein Eislingen präsentieren:

Frühe Zeichnungen, Schabtechniken/Schnitte, Referenz-Drucke und Späte Fotos in der Galerie im Alten Bau.

Öffnungszeiten täglich außer montags von 14.00 bis 17.00 Uhr

Eintritt in die Galerie ist frei

Späte Zeichnungen (Riesenformate), Referenz-Drucke und Frühe Fotos im Kunstverein Eislingen, Bahnhofstr. 12

Öffnungszeiten Donnerstag-Samstag von 16.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag von 14.00 - 18.00 Uhr

Eintritt frei

Die beiden Ausstellungen widmen sich jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten des Werks von Wolfgang Gäfgen, sie verzahnen und ergänzen sich und nehmen über Referenzswerke auch direkt Bezug aufeinander.