Ausstellung: Work in Progress Beatriz Schaaf-Giesser

Vom Textildesign zur Textilkunst.

Nach abgeschlossenem Textildesign Studium 1991 an der Hochschule Reutlingen, heute das TEXOVERSUM, arbeitete Frau Beatriz Schaaf-Giesser als freie Textildesignerin für die Textilindustrie. Ihrem Wunsch folgend sich künstlerisch mit dem Textil auseinander zu setzten begann sie sich ab den 2000 Jahren nur noch der Kunst zu widmen.Heute ist sie eine Künstlerin mit Teilnahmen, Einladungen und Preise an internationalen Textilkunst Biennalen der WTA und Ausstellungen. (Lateinamerika, Südkorea, Finnland, USA)

In der Produzentengalerie Pupille in Reutlingen kommt sie zu ihren Ursprüngen zurück. Im Rahmen ihres „Work in Progress“ Ausstellungs-Projektes zeigt sie eine raumgreifende, begehbare Installation textiler und textilähnlicher Objekte.

Im Laufe der 4 Ausstellungswochen wird sie die Installation ergänzen und erweitern um sie so immer wieder neu erlebbar werden zu lassen.