In der Ausstellung trifft Natur­getreues auf Absurdes und Fantastisches, Schönheit vereint sich mit Grausamkeit und Realität wird zur Illusion. Es ist der Bruch mit dem vermeintlich Schönen, der die in der Ausstellung gezeigten Alten Meister bis hin zu zeitgenössischen Künstler/-innen in ihrem Schaffen eint.

Diese hochkarätige Ausstellung entsteht in enger Zusammenarbeit mit der Privatsammlung von Anna und Michael Haas, Berlin.