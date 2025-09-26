Ausstellung "Zeichnung und Druckgrafik" von Manfred Bodenhöfer und Helmut Anton Zirkelbach

Vernissage: Freitag, 26. September 2025, 20 Uhr

Reguläre Öffnungszeiten der Ausstellung:

Samstags 10.30 bis 12.30 Uhr

Sonntags 14.00 bis 18.00 Uhr

und nach Vereinbarung (kvtbb@kv-tbb.de)

In dieser Doppelausstellung führen wir die Werke zweier Künstler aus dem Bereich Zeichnung und Druckgrafik zusammen.Manfred Bodenhöfer, geboren 1949 in Stuttgart, studierte an der Höheren Fachschule Stuttgart-Feuerbach und war Dozent an verschiedenen Akademien und Mitglied der Künstlergruppen „Kunst vor Ort“ Stuttgart und „ART U ZEHN“. Heute organisiert und leitet er diverse Studienaufenthalte in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Italien und zeigt seine Werke im In –und Ausland.Künstlerisch setzt er sich mit der menschlichen Figur auseinander. Seine Bilder nehmen immer aus der Live-Situation vor dem Aktmodell ihren Anfang und setzen abstrahierend, umschreibend oder auch präzise abbildend, immer aber entschlossen und manchmal geradezu explosiv ihr Thema ins Bild.Home – Kunst-BodenhoeferHelmut Anton Zirkelbach legt einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Druckgrafik: „Fesselnd ist die Radierung für mich selbst nach 30 Jahren.

Welch Fülle an Herausforderungen: Widerstand des Materials, Vielfalt der Arbeitsverfahren, Unwägbarkeiten chemischer und physikalischer Prozesse! (…) Die Radierung bietet mir viele gestalterische Möglichkeiten. Mit den Bildobjekten habe ich mir bewusst ein zusätzliches Medium geschaffen. Immer geht es mir um die Kraft, die Schönheit und die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten.“Inhaltlich ist die Landschaft sein Thema – der Formenreichtum der Natur reizt ihn zu Abstraktionen und zu gegenständlichen Darstellungen.