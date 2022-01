Ausstellung zum 50-Jahre-Jubiläum

Die Ausstellung ist drei wichtigen Weggefährten von Helga Brehmes Künstlerleben gewidmet:

ihrem Mann Karl Rettenbacher, ihrem Akademie-Professor Christoff Schellenberger, dem russischen Puppenspieler und Regisseur Ilya Epelbaum.

Ausstellungseröffnung mit deutschen und russischen Texten, Musik Natalia Barannikova und Alexej Kosarev.

Die Ausstellung ist jeweils eine Stunde vor und nach den Vorstellungen geöffnet sowie nach Vereinbarung.

Weitere Ausstellungen werden in den nächsten Monaten in Nachbarhäusern in der Hasenstraße stattfinden und im Sommer wird es ein großes Theaterfestival zum 50jährigen Jubiläum geben.