Ausstellung zum Plakatwettbewerb

Ende 2025 wurde ein Plakatwettbewerb ausgeschrieben, bei dem Kinder und Jugendliche zwischen 6 - 18 Jahren ein DIN A2-Plakat zum Thema SOLIDARITÄT gestalten konnten.

Teilnehmen konnten sowohl Einzelpersonen als auch kleinere Gruppen. Zur Teilnahme wurde über Schulen, aber auch über Vereine, Kirchen und Verbände eingeladen. Dabei konnten folgende Fragestellungen bearbeitet werden:

Solidarität - was heipt das für dich? Welche Gedanken hast du dazu?

Wo begegnet dir Solidarität in deinem Alltag, in unserer Gesellschaft?

Wie genau sieht das aus?

Wer benötigt eigentlich Solidarität?

Wie kannst du Werbung machen für Solidarität?

Die ansprechendsten Werke werden bei der Eröffnungsveranstaltung am 02.02.26 im Jugendhaus prämiert. Außerdem können die Plakate im Rahmen einer Ausstellung über den gesamten Monat Februar 2026 im Foyer des Rathauses Sinsheim besichtigt werden. Die Ausstellung ist zu den üblichen Rathaus-Öffnungszeiten zugänglich.