Kriegsende! Kriegsende? - Reutlingen nach 1945

In der Ausstellung zum Kriegsende in Reutlingen 1945 wird mit Fotografien und Texten aus Tagebüchern und Briefen die unmittelbare Nachkriegszeit mit Unsicherheit, existentieller Not, aber auch mit Aufbruchsstimmung und Wiederaufbau sichtbar.

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht zerfiel das nationalsozialistische Regime. Bereits 18 Tage zuvor hatten französische Truppen Reutlingen besetzt. Für die Reutlinger endeten die Kriegshandlungen am 20. April 1945.

In den letzten Kriegsmonaten hatte die Bevölkerung drei schwere Bombenangriffe erlebt. Viele Gebäude waren zerstört, über 400 Menschen hatten ihr Leben verloren. Rund 3300 Männer waren gefallen oder vermisst. In Konzentrationslagern oder Euthanasieanstalten waren mehr als 100 Reutlinger ermordet worden. Im Sommer 1945 befanden sich ungefähr 4400 Evakuierte in Reutlingen und über 1800 ehemalige Zwangsarbeiter, die auf Rückkehr in ihre Heimat warteten.

Viele Menschen empfanden den Einmarsch der Franzosen nicht ausschließlich als Befreiung. Die Erleichterung über das Ende der Kampfhandlungen war einerseits groß, andererseits herrschten Gefühle wie Demütigung und Schmach, vor allem aber die Angst vor dem „Danach“.

Wie würden die Alliierten nach der bedingungslosen Kapitulation mit Deutschland verfahren? Wie würde sich der Alltag gestalten? Alle Bereiche des öffentlichen Lebens begannen unter französischer Besatzung langsam wieder zu funktionieren. Dennoch waren die Menschen in der Stadt noch lange mit den Auswirkungen und Folgen des Krieges beschäftigt.

Die Ausstellung zeigt Objekte aus dem Bestand des Heimatmuseums und Fotos der Reutlinger Fotografen Peter Dohm und Carl Näher aus dem Stadtarchiv. Kombiniert mit Zitaten aus Tagebüchern und Briefen lassen sich die großen Linien

der ersten Nachkriegsjahre, aber auch individuelle Geschichten eindrücklich nachvollziehen. Die unmittelbare Nachkriegszeit mit Unsicherheit, existentieller Not, aber auch mit Aufbruchsstimmung und Wiederaufbau wird sichtbar.

In unserem Online-Rundgang durch die Ausstellung können Sie sich jetzt eine Übersicht über die behandelten Themen und einen Eindruck von einigen ausgestellten Objekt erhalten. Der Online-Rundgang steht auch in französischer Sprache zur Verfügung.

Online-Tickets für die Ausstellung können jetzt im Shop erworben werden. Wenn Sie ein Online-Ticket erwerben, werden Sie automatisch eingecheckt und müssen nicht an der Pforte Ihre Daten eintragen oder sich mit der Luca-App anmelden.