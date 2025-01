Ausstellungeröffnung "gewachsen"

Begrüßung: Bürgermeister Jens Theobaldt

Laudatio: Sabine Schäfer-Gold, Kunstpädagogin

Musik: Yina Dong und Qiuyang Yue, Harfe (Musikschule Filderstadt FILUM)

Ausstellungsdauer: 23. Februar - 23. März 2025

Eberhard Freudenreich: Aufbruch in die vierte Dimension

Aus unzähligen kleinen gefalteten Drei-, Vier- und Fünfecken entstehen zusammengefügt beinahe menschengroße amorphe Objekte. Beim Betrachten ist man geneigt, in der einen Addition, wie diese Skulpturen aus Papier mathematisch-nüchtern heißen, eine neugierige Frau zu entdecken, in der anderen einen entspannten Buddha, in der dritten eine nachhaltige vertikale Architektur in Feng-Shui-Norm. Nichts von alledem intendiert der Künstler. Er erklärt: „Je nach Lichteinfall weisen die Kanten den Flächen eine Schatten- oder Reflexionsfläche zu, die die Erscheinung des Objekts im tageszeitlichen Verlauf beeinflussen. Im Objekt selbst entstehen durch das Aneinanderreihen der Module Spannungen, die das Objekt formen.“ Aber Assoziationen sind selbstverständlich erlaubt.

Vor zehn Jahren hat Eberhard Freudenreich Origami, die Kunst des Papierfaltens, als Variante für sein Werk entdeckt. Schließlich ist eine gefaltete Kante nichts anderes als eine Linie im Raum und somit eine konsequente Fortsetzung seiner graphischen Fragestellungen. Dass dann die Faltungen im Laufe des Prozesses ein Eigenleben entwickelt haben, spricht für die Aktivität des Materials – und des Künstlers. Womit wir bei der neuen vierten Dimension (4D) angelangt wären: Freudenreich präsentiert seine Additionen installativ. Er hängt sie von der Decke. Hatten die Betrachter zuvor schon den Skulptur immanenten allumsichtigen Freiraum der Betrachtung, kommt jetzt die Dimension Bewegung durch Luftzug und die Bewegungen der Besucher im Raum hinzu. Die in jeder Hinsicht offenen Formen der Arbeiten schwingen leicht und können darüber hinaus von unten eingesehen werden. Die Betrachter von Freudenreichs Additionen müssen beweglich bleiben.

Mit den schwarz-weißen Collagen, einer weiteren Werkgruppe, erzählt Freudenreich ebenso eine Graphikgeschichte von der positiven und negativen Form, von Linie und Fläche, Licht und Schatten. Ein Zufall hatte den Künstler auf die Idee gebracht. Sonnenlicht fiel im Atelier auf mehrere Linolschnitt-Schablonen. Sonnenlichtklar war dann, dass Collagen sein prozesshaftes Linien- und Formenspiel perfekt zeigen.