Ausstellungeröffnung: Querschnitt 2024. Jahresausstellung des Gmünder Kunstvereins

Die alljährliche Gastausstellung des Gmünder Kunstvereins in der Galerie im Prediger ermöglicht es, allen Künstlermitgliedern im Verein ihre aktuellen Arbeiten zu zeigen. Der seit vielen Jahren unveränderte Titel charakterisiert in besonderer Weise die Werkschau, denn in ihr treffen höchst unterschiedliche und vielfältige Positionen aufeinander. Dies betrifft die Gattungen – auch wenn der Schwerpunkt auf de Malerei liegt – ebenso wie die Ausdrucksformen und die völlig unterschiedlichen Themen.