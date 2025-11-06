Ausstellungseröffnung ÜBERRASCHEND. ARCHÄOLOGISCH - 40 Jahre Kreisarchäologie Göppingen

Im Jahr 1985 richtete der Landkreis Göppingen eine Kreisarchäologie ein – nur eine von vier Kommunalarchäologien in Baden-Württemberg. Ziel war es die archäologischen Spuren im Gebiet des Landkreises besser erforschen zu können und die Öffentlichkeitsarbeit zu historischen und archäologischen Themen zu fördern.

Durch die Arbeit der Kreisarchäologie beherbergt ihr Magazin inzwischen tausende von Fundobjekten, bestehend aus allen Epochen der Menschheitsgeschichte und aus den unterschiedlichsten Materialien. In der Ausstellung werden anhand von mehreren Themenschwerpunkten wichtige Ausgrabungsprojekte der Kreisarchäologie und ihre Aufgaben vorgestellt. Präsentiert werden spannende Funde aus spätmittelalterlichen Glashüttenstandorten im Nassachtal bei Uhingen, von Burgen im Landkreis sowie Objekte aus Holz, Leder und Keramik von stadtarchäologischen Untersuchungen in Geislingen und Göppingen. Weitere Schwerpunkte sind keltische Siedlungsspuren und der bedeutende Fischsaurierfriedhof Eislingen sowie das Thema Ehrenamt, Sammler und Archäologie in der Schule.

Die Eröffnung findet im Staufersaal im 2. OG statt. Anschließend besichtigen Sie die Ausstellung in den Räumen der Galerie im Ostflügel im 1. OG.