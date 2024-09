Ausstellungseröffnung „“RebElles“ mit der Fotografin Sévérine Kpoti

„RebElles„ist die Auflehnung gegen cis-männlich dominierte Kunstwelten in einer binären und heteronormativ geprägten Gesellschaft, die sich mit Fragestellungen zu Feminismus, Leidenschaft für Musik und Kunst, Role Models und den Beweggründen aber auch den Herausforderungen, als FLINTA*-Person auf der Bühne zu performen, beschäftigt. Anhand von Konzertfotografien, Backstage-Porträts und Interviews will sie neben der Sichtbarkeit von FLINTA* auf Bühnen auch eine Suche nach der Frage sein, ob wir mehr FLINTA* Vorbilder brauchen, um Künstler*innen zu ermutigen und um in Zukunft eine diversere Geschichte schreiben zu können.Sévérine Kpoti ist Schwarze Deutsche, freiberufliche Fotografin, Konzertveranstalterin, (Sub-)Kulturaktivistin, Vorstandsvorsitzende des »Slow Club Freiburg« sowie Teil der »Erogenen Zone«, einem queerfeministischen Sexshop-Kollektiv.

Der Schwerpunkt ihrer Arbeiten liegt auf der Dokumentation sozialer und gesellschaftlicher Strukturen und Subkulturen, denen sie begegnet. Sie behandelt Themen wie Queerness, Marginalisierung und Identität und ihre eigene Intersektionalität motiviert sie dazu, Arbeit und Kunst in einen politischen Kontext zu stellen. Sévérine Kpoti begann mit der Musik-, Konzert- und Artist-Fotografie im subkulturellen Kontext und diese ist bis heute ihrer großen Steckenpferd geblieben. Die Ausstellung ist kostenlos – über eine Spende würden wir uns freuen. Die Ausstellung ist bis einschließlich zum 30. Oktober in unseren Räumen zu besichtigen.