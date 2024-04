Ausstellungseröffnung „Mütter des Grundgesetzes“

Deutschland feiert am 23. Mai 2024 „75 Jahre Grundgesetz“. Anlässlich des Jubiläums wird vom 2. Mai bis 9. Juni 2024 die Ausstellung „Mütter des Grundgesetzes“ in Schaufenstern der Vorderen Gasse in Herrieden gezeigt.

Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel sind die vier Mütter des Grundgesetzes. Ihrem Einsatz ist es maßgeblich zu verdanken, dass die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 1949 im Grundgesetz verankert wurde. Auf 17 Plakaten werden Lebensbilder der vier Frauen gezeigt, die die einzigen weiblichen Abgeordneten des Parlamentarischen Rates waren, der von September 1948 bis Juni 1949 in Bonn tagte. Sie erkämpften mit Art. 3, Abs. 2 – „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ – die Verankerung der Gleichberechtigung im Grundgesetz. Ohne das Engagement der vier Frauen im Parlamentarischen Rat und der vielen Frauen, die sich in der Öffentlichkeit für die volle Gleichberechtigung stark machten, wäre es zu dieser Formulierung nicht gekommen. Die Ausstellung ist ein Angebot des parteiübergreifenden Helene Weber Kollegs und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Im Rahmen der Ausstellung werden auch die ehemaligen und aktiven Frauen in der Stadtpolitik Herriedens für ihr politisches Engagement gewürdigt. Die Ausstellung macht darauf aufmerksam, dass Frauen und ihre Erfahrungen, Sichtweisen und Kompetenzen in Parteien und Gremien nach wie vor unterpräsentiert sind. Und: sie macht Frauen Mut, sich politisch zu engagieren.

Die Eröffnung findet am 2. Mai 2024 um 18.30 Uhr (Treffpunkt am Marktplatz)durch Helene-Weber-Preisträgerin Franziska Wurzinger und Erste Bürgermeisterin Dorina Jechnerer statt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen! Im Anschluss laden Erste Bürgermeisterin Dorina Jechnerer und die Stadträtinnen Aurelia Pelka, Gaby Rauch, Johanna Serban und Franziska Wurzinger um 19.30 Uhr alle interessierten Frauen zum ersten parteiübergreifenden, frauenpolitischen Treffen in die „genießerei“ ein.