Ausstellungseröffnung „Tiertisch nützlich – Der Mensch und sein Vieh“

Vernissage: Die Sonderausstellung „Tierisch nützlich – Der Mensch und sein Vieh“ betrachtet die Nutztierhaltung auf dem Land von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft.

Es werden unterschiedliche Bereiche des Zusammenlebens mit und der Nutzen von Tieren behandelt: von der Hausschlachtung und Weidehaltung über die baulichen Aspekte von Stallungen bis hin zur Tierheilkunde.

Die Ausstellung ist in der Scheune aus Bühlerzimmern (Gebäude 4b) zu sehen.

Die Wanderausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt der ARGE Ausstellung Süddeutscher Freilichtmuseen.