Ausstellungseröffnung: "Ariol – Un petit âne comme vous et moi"

Alle französischen Kinder kennen Ariol, den kleinen blauen Esel mit Brille, Held einer Comicserie, die zunächst in Jugendzeitschriften, später gebunden erschien und in einer Zeichentrickserie umgesetzt wurde. Binnen knapp 20 Jahren konnte Ariol in Frankreich mit mehr als einer Million verkaufter Bücher ein breites Publikum begeistern. In Deutschland gibt es bis heute rund zehn Bände. Die zweisprachige Ausstellung "Ariols Welt" des Institut français zeigt Ariol mit seinen Freunden Ramono und Petula. Sie präsentiert Bildtafeln des Comics sowie das großformatige Spiel "Pétul'Oie". Bei der Eröffnung findet von 16 bis 18 Uhr ein offener Workshop im Comiczeichnen mit Christina Mäckelburg für Kinder ab 6 Jahren statt.