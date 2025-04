Ausstellungseröffnung "Ausbeutung beenden" und Vortrag "Mica: Glimmer mit Schattenseiten"

AUSSTELLUNG „AUSBEUTUNG BEENDEN“ UND VORTRAG

Weltweit arbeiten rund 160 Millionen Mädchen und Jungen. Circa 79 Millionen Kinder davon müssen schwere Kinderarbeit verrichten, schuften unter gefährlichen und ausbeuterischen Bedingungen. Sie pflücken Baumwolle auf pestizidverseuchten Feldern, schürfen Gold, Mica oder Eisenerz in engen, ungesicherten Schächten, mühen sich zwölf Stunden am Tag in Fabriken ab oder sind als Angestellte in einem fremden Haushalt der Willkür ihrer Arbeitgeber ausgeliefert.

Am 26. Mai um 17.30 Uhr findet die Eröffnung der Ausstellung "Ausbeutung beenden" im Foyer des Kulturzentrums statt. Dauer der Ausstellung: 26. Mai bis 16. Juni 2025.

Der Eintritt ist frei. Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich!

Direkt im Anschluss an die Ausstellungseröffnung: Vortrag „Mica: Glimmer mit Schattenseiten“ (im Kulturzentrum, Kleiner Saal)

Das Mineral Mica ist wenig bekannt und steckt jedoch in vielen Produkten, wie in Autos, Handys, Haushaltsgeräten oder in Kosmetikprodukten oder Farben. In Indien und Madagaskar wird Mica unter ausbeuterischen Bedingungen abgebaut. Katharina Debring von Terre des Hommes gibt Einblicke in Menschenrechtsverstöße im Mica-Abbau und was Unternehmen gegen diese Menschenrechtsverletzungen tun können. Wir diskutieren darüber, welche Rolle das EU-Lieferkettengesetz dabei spielt.

Veranstaltet von: vhs Ludwigsburg, Kinderschutzbund, terre des hommes, Weltladen Ludwigsburg, Haus der Kath. Kirche, auf Initiative der Fairtrade-Stadt Steuerungsgruppe und des Eine-Welt-Forum.