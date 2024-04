Ausstellung Bilder, Texte und Computer - Günther C. Kirchberger und der Kreis um Max Bense

Künstliche Intelligenz, ChatGPT, Algorithmen, die Kunstwerke erschaffen – unsere Welt verändert sich gerade in rasantem Tempo! Dabei ist die Verbindung von Kunst und Computer schon über 60 Jahre alt, und kaum jemand weiß, dass diese Idee eng mit der Stuttgarter Avantgardeszene der frühen 1960er Jahre verbunden ist, genauer mit dem Kreis um den Philosophen und visionären Zeichentheoretiker Max Bense.

Mitten in diesem Zeitumfeld, in dem sich Bildende Kunst, experimentelle Literatur und die frühe Computerkunst auf historisch einzigartige Weise berührt haben, hat sich damals auch Günther C. Kirchberger bewegt und er hat dabei Werke geschaffen, die über klassische Gattungsgrenzen hinausgehen.

Die Ausstellung spürt erstmals dieser sehr spannenden Verbindung nach. Sie deckt die dahinterstehenden Ideen auf und ermöglicht es, nicht nur das Werk von Kirchberger, sondern auch die damaligen Umbrüche besser zu verstehen.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog als Heft 4 im Rahmen der Schriftenreihe des Archivs Günther C. Kirchberger.

Abbildung: Günther C. Kirchberger, aus der Mappe „programm typografie 2", Buchdruck auf Papier, 1967, 50 x 50 cm

