Ausstellungseröffnung "Das Dorf als Bühne" Bilder von Karl Hurms

Das Dorf als Bühne. Werke von Karl Hurm und Arbeiten aus der Sammlung der Kunsthalle Göppingen und Kreissparkasse Göppingen

Die Ausstellung „Das Dorf als Bühne“ beleuchtet den ländlichen Erfahrungsraum als Bühne für Rituale, Traditionen, Sehnsüchte und persönliche Geschichten. Im Zentrum stehen die Arbeiten Karl Hurms’ (1930–2019), dessen naiv-expressive, farbintensive Bilder dörfliche Szenen, Traumwelten und Gesellschaftskritik verbinden. Ergänzt werden sie durch Werke aus den Sammlungen der Kunsthalle Göppingen und der Kreissparkasse Göppingen, die das Dorf aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen. Die Ausstellung lädt dazu ein, das Dorf als lebendigen, erzählerischen Raum neu zu entdecken.