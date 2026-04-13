Ausstellungseröffnung EINFACH GUT

Passend zum Europäischen Kultursommer mit den Gastländern Dänemark, Norwegen und Schweden dreht sich im StadtMuseum alles um das Thema „Dänisches Design“.

der bedeutendsten Gestalter:innen des 20. Jahrhunderts stammen aus dem kleinen nordischen Land. Mit vielen innovativen Ideen haben sie Alltagsgegenstände neu gedacht und geformt. Die Ausstellung zeigt die Geschichte des dänischen Designs. Dafür bietet das Kinderbuch „The Little Book of Danish Design“ vom Strandberg Verlag eine profunde Grundlage. In Kooperation mit der Autorin Marie Hugsted und der Illustratorin Kitt Stuart Schwenn stellt die Fellbacher Schau die Hintergründe zu ausgewählten Objekten zusammen.

Die Ausstellun kann man vom 12.05.2026 bis 11.10.2026 besuchen.