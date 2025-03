Ausstellungseröffnung Elmar Hermann

Elmar Hermann studierte freie Bildende Kunst an der Kunstakademie sowie Linguistik an der Universität Düsseldorf. In seinen humorvollen als auch nachdenklichen Arbeiten nutzt er gezielt Instrumentarien beider Fachgebiete. Er bezieht sich auf die komplexen und oft verschwimmenden Grenzen zwischen den natürlichen und kulturellen Aspekten menschlichen Lebens. Er geht dabei der Frage nach, wie weit menschliche Eingriffe, kulturelle Praktiken und gesellschaftliche Strukturen die natürliche Welt beeinflussen – oder umgekehrt, wie die Natur menschliche Kulturen formt.