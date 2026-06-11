Ausstellungseröffnung: Faszination Modellautos

Modellautos sind maßstäblich verkleinerte Nachbildungen eines Autos oder anderer Fahrzeuge. Kinder spielen damit und Erwachsene sammeln sie. Es gibt sie in unglaublicher Vielfalt. Eine besondere Faszination geht von ihnen aus. Namhafte und bekannte Hersteller sind dabei: Siku, Märklin, Schuco, Matchbox, Majorette und viele andere. Die große Winterausstellung zeigt rund 1.500 Leihgaben aus Privatbesitz.