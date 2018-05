200 Jahre Altes Schulhaus

Im Jahr 1818 wurde in der Weilimdorfer Straße mit dem Bau des Schulhauses begonnen.

200 Jahre später soll die Geschichte dieses Gebäudes, in dem seit 1982 das Stadtmuseum Gerlingen untergebracht ist, in einer Wechselausstellung beleuchtet werden. Drei Klassenzimmer befanden sich im ersten Stock und die Lehrerwohnung im Erdgeschoss. Viele Gerlinger Bürger erinnern sich noch, wie sie hier die Schulbank gedrückt haben. In der Ausstellung werden Fotos, Archivalien, Schulranzen, Griffelkästen und vieles mehr zum Thema "Schule anno dazumal" gezeigt.

Eröffnung um 11.15 Uhr, anschließend Umtrunk und Begleitprogramm für Jung und Alt

Nachmittags Kaffee und Kuchenspezialitäten der Gerlinger Landfrauen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Termine für öffentliche Führungen (Dauer ca. 1 Stunde, Unkosten 3 Euro, Kinder frei, keine Anmeldung erforderlich): 19. Juni, 16.30 Uhr; 10. Juli, 16 Uhr; 4. September, 16.30 Uhr, 2. Oktober, 16.30 Uhr, sowie jederzeit nach vorheriger Anmeldung! Die Ausstellung ist bis 2. Oktober 2018 zu sehen, ab 4. November folgt die Ausstellung „ Handel im Wandel - Kaufmannsläden“.