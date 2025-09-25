Ausstellungseröffnung Joachim Dunkel

In einer Zeit zunehmender Krisen gewinnt das Werk vieler Künstler, die ihre Prägung im Zweiten Weltkrieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit erfahren haben, neue Aktualität. Die Entstehungszeit von Dunkels umfangreichem, vielfältigem Werk deckt sich fast exakt mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zunächst an expressionistische Gestaltungsweisen anknüpfend, bleibt der Künstler über fünf Schaffensjahrzehnte dem Gegenständlichen treu. Dunkels 100. Geburtstag bietet einen willkommenen Anlass, diesen als Bildhauer, Zeichner und Holzschneider gleichermaßen bedeutenden Berliner Künstler in Fellbach vorzustellen.