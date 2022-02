Ausstellungseröffnung: Reale Traumwelten

Katharina nimmt uns mit ihren Bildern mit auf Reisen. Ob nach einem stilleren, magischen Venedig, das in dieser Ausstellung das Hauptthema ist, oder ins HeckenGäu, oder zu etwas, was sie im Traume sah. Sie malt, was sie berührt und sucht dieses dann einer Art Maltagebuch gleich ins Bild zu setzen. Sie arbeitet hauptsächlich mit Öl- oder Acrylfarben zum Teil impressionistisch/gegenständlich, manchmal haptisch, aber auch mit Ölpastellkreiden und Aquarellfarben, die sich leicht mitnehmen lassen. Die Ausstellung von Vincent van Gogh 2020 inspiriert Katharina zutiefst und entfacht in ihr eine unbändige Lust auf farbenfrohe, pinselstrichreiche Malerei. Zusammen mit ihrem Mann Rainer Kleedehn(voc/pia) und ihrem Vater Rolf Fuetterer (Posaune) umrahmt Katharina musikalisch die Vernissage...