Ausstellungseröffnung kUNSTVEREINt

Seit vier Jahrzehnten prägt der Kunstverein das Kulturleben der Stadt Fellbach entscheidend mit und setzt wichtige Impulse in der regionalen Kunstszene.

Um diese erfolgreiche Partnerschaft zu würdigen, präsentiert die Stadt Fellbach eine umfassende Jubiläumsausstellung. Unter dem Leitgedanken "Kunst, die verbindet - in Gemeinschaft, Dialog und Begegnung" wird die Galerie zum lebendigen Treffpunkt für Kunstschaffende und kunstinteressierte Bürger:innen. Insgesamt 35 Künstler:innen stellen ihre aktuellen Arbeiten vor. Außerdem werden erste Ergebnisse des neu etablierten Skizzencafés gezeigt.