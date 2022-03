Ausstellungseröffnung "Refki Gollopeni"

Nach dem Krieg im Kosovo beschloss der Fellbacher Gemeinderat unter OB Friedrich-Wilhelm Kiel im Jahr 2000 den Friedensprozess auf dem Balkan durch ein humanitäres Jugendprojekt zu unterstützen. So entstand das "Fellbach Haus" in Suhareka, das im Jahr 2002 eingeweiht wurde und sich zu einem kosovoweiten Musterprojekt entwickelt hat. Heute wird es regelmäßig von über 300 Jugendlichen besucht, die dort Deutsch und Englisch lernen, Tanz- und Computerkurse besuchen können sowie in Kunst und Musik unterrichtet werden.

Der Künstler Refki Gollopeni ist Maler und Grafikdesigner. Als Leiter des Kulturamts in Suhareka ist er auch Lehrer im Zentrum für kreative Erziehung von Kindern und Jugendlichen im "Fellbach Haus".

Ausstellungsdauer: bis 29. April 2022

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 8 bis 16 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.