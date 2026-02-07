Ausstellungseröffnung Thomas Hildebrand "Vom Sürzen und Filegen"

von Bildhauer Thomas Hildenbrand

Gottesackerkapelle Schillerstraße, 74564 Crailsheim

Der Bildhauer Thomas Hildenbrand schafft Holzskulpturen von erstaunlicher Leichtigkeit.

Kraftvoll und schwelgerisch, aber auch brüchig und fragil sind diese Menschenbilder, die einen Bogen spannen vom gotischen Schnitzaltar bis zur Popkultur unserer Tage.

Gotische Faltenwürfe und barocke Körper durchziehen das Werk des im Jahr 1980 geborenen Künstlers ebenso, wie die Ideale und Träume seiner eigenen Generation.

Mit großer handwerklicher Virtuosität lehnt sich Hildenbrand an Vorbilder und Themen der Kunstgeschichte an, sucht neue Verknüpfungen und Kombinationen um sie in einen anderen, zeitgenössischen Kontext zu stellen. Dabei entstehen Bilder von tänzerischer Eleganz, kraftvoller Dynamik und leiser Poesie.

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Gottesackerkapelle Schillerstraße, 74564 Crailsheim
Kunst & Ausstellungen
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