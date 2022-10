Ausstellungseröffnung - Unikat: Acht Frauen – ein Thema – acht Interpretationen

Begrüßung: Veronika Lenzing, Stadtbibliothek Reutlingen

Einführung: Wolfgang Stöhr

Musik: Just 2, Claudia Zentgraf und Andreas Gebhardt

Im Anschluss Empfang

Das UNIKAT ist ein freier Künstlerinnenverbund in Reutlingen, der seit 2003 besteht.

Das „Herz“ der Gruppe ist ein Sammelsurium an Themen, das laufend ergänzt wird und aus dem jeweils ein Begriff zur Bearbeitung ausgelost wird. Die Künstlerinnen erarbeiten das Thema individuell und präsentieren ihre Ergebnisse beim nächsten Treffen unter dem Aspekt des Entstehungsprozesses, der angewandten Technik und der Ausarbeitung des gemeinsamen Arbeitstitels. Die gegenseitige Wertschätzung der unterschiedlichen Stilarten und die individuelle Sprache der einzelnen Künstlerinnen mit ihren vielfältigen Ansätzen ermöglicht einen sehr lebendigen, humorvollen, kreativen und inspirierenden Austausch. Dabei überrascht immer wieder auf welche Weise jede sich das gemeinsame Sujet zu eigen macht.

Für die Gruppenausstellung in der Reutlinger Stadtbibliothek wurde von den acht Künstlerinnen der Begriff „Acht“ als Ausgangsidee ausgewählt. Alles dreht sich um die 8 und fließt in die Themenstellung ein: Sämtliche Begriffe, deren Wortlaut die „Acht“ beinhalten, bieten sich zur Bearbeitung an.

Die Künstlerinnen des UNIKAT sind:

Annette Hecht-Bauer, Christine Ziegler, Claudia Zentgraf, Elke Pikkemaat, Gabriele Hasler, Inga Maschke, Rita Kircher, Susanne Dohm-Sauter