Ausstellungseröffnung: Urlaub - Reise - Camping

Spannende Führung durch die Sonderausstellung rund um Urlaub, Reisen und Camping mit historischen Zelten, Fahrzeugen und vielen besonderen Exponaten.

Diese besondere Führung im Stadtmuseum Alte Post in Ebersbach/Fils nimmt die Teilnehmenden mit auf eine nostalgische Reise durch die Geschichte von Urlaub, Reisen und Camping. Die umfangreiche Sonderausstellung widmet sich den unterschiedlichsten Arten des Reisens und zeigt, wie sich Urlaubskultur und Camping im Laufe der Jahrzehnte verändert haben.

Gemeinsam mit Gästeführer Uwe Geiger entdecken die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Exponate rund um Freizeit, Fernweh und mobile Abenteuer. Bunte Rollups mit Bildern und spannenden Informationen führen durch die Ausstellung und erzählen von früheren Reisegewohnheiten, Campingtraditionen und typischen Urlaubserlebnissen vergangener Zeiten.

Ein besonderes Highlight ist der im Museum aufgebaute kleine historische Campingplatz. Alte Zelte, passende Fahrzeuge und originales Zubehör vermitteln anschaulich, wie Camping früher aussah. Hunderte von Ausstellungsstücken laden dazu ein, Details zu entdecken und Erinnerungen an vergangene Urlaubsreisen wach werden zu lassen.

Auch Technik- und Oldtimerfans kommen auf ihre Kosten: Ein glänzender Oldtimer aus dem Jahr 1963 zählt zu den besonderen Blickfängen der Ausstellung. Die Führung verbindet Alltagsgeschichte, Nostalgie und spannende Einblicke in die Entwicklung des Reisens zu einem abwechslungsreichen Erlebnis für die ganze Familie.