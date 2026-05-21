Ausstellungseröffnung: „Verbunden durch das Wasser: der Rhein als Lebensader und Brücke". Ein Schülerprojekt der deutsch-französischen Schülerbotschafter*innen.

Vernissage: 29.06. | 11 bis 13 Uhr

Die jungen Botschafter*innen des Projekts „Verbunden durch das Wasser: der Rhein als Lebensader und Brücke" präsentieren dem französischen Generalkonsul Gaël de Maisonneuve und dem Team des Institut français die Ergebnisse ihrer Arbeit in Form von Videos und E-Books.

Dieses grenzüberschreitende Projekt wurde von rund vierzig deutsch-französischen Schülerbotschafter*innen im Rahmen von zwei Workshops – einem in Straßburg und einem in Stuttgart – in Zusammenarbeit mit dem Institut français Stuttgart konzipiert. Die jungen Teilnehmer*innen haben ihre Erkenntnisse gesammelt, analysiert und in Form von Videoclips und E-Books aufbereitet.

Im Anschluss an die Präsentation findet eine Diskussion mit der französischen Wissenschaftlerin Dr. Marie Launay statt. Sie promovierte an der Universität Stuttgart zum Thema Wasser, leitete das Wasserbauinstitut der Universität Stuttgart und berät heute Organisationen im Bereich Wasserwirtschaft.