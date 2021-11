Ausstellungseröffnung "Was uns bewegt"

Rainer Kwiotek, Sascha Montag, Christoph Püschner, Ivo Saglietti, Frank Schulze und Eric Vazzoler, sechs weitgereiste Fotografen der Weinstädter Reportergemeinschaft Zeitenspiegel, zeigen Bilder zu Themen, die ihnen am Herzen liegen. Reportagefotografie ist einer der Ausstellungsschwerpunkte der Fellbacher Galerie. Begründet wurde diese Tradition durch die Wiederentdeckung der Fellbacher Fotografen Hansel Mieth und Otto Hagel, die in den 1930er und 1940er Jahren in Amerika Berühmtheit erlangt hatten. Seit 1998 wird in Fellbach der Hansel-Mieth-Preis für engagierte Bild- und Textreportagen verliehen.

Da es nur eine beschränkte Anzahl Plätze gibt, ist eine Anmeldung beim Kulturamt erforderlich.

Die Ausstellung ist bis 9.1.2022 zu sehen.

Öffnungszeiten: Di bis So 14 bis 18 Uhr

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.