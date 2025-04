Ausstellungseröffnung: Wish you were queer. Un-/Sichtbarkeit von LSBTI* in Geschichte und Kunst vor und nach Stonewall 1969

Die Ausstellung Wish you were queer nimmt Selbstbild, Wahrnehmung und Lebenswelten von LSBTQ* in Geschichte, Kunst und Kultur in den Blick. LSBTI* steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle. Sie fragt insbesondere danach, ob die Aufstände in New York 1969 in der Stonewall Bar eine Zäsur ihrer Sichtbarkeit waren. Diese Aufstände markierten den Beginn eines weltweiten Emanzipationskampfes und führten zu steigendem Selbstvertrauen und queerem Bewusstsein. Aus dem neuen Gemeinschaftsgefühl resultierte eine sich umfassend entwickelnde Sichtbarkeit.

Die Ausstellung „Wish you were queer“ präsentiert Kunstwerke vom Mittelalter bis 1969 und von 1969 bis heute und zeigt den Grad der Sichtbarkeit an. Auch wird Queerness in Gegenwart und Zukunft einbezogen. Die Schau fokussiert dabei nicht nur auf die Fernperspektive, sondern auch auf die Entwicklung in unserer Region. Queere Gmünderinnen und Gmünder werden vorgestellt, ihre Biografien, Orte und Lebenswelten. Denn lokale Emanzipation ist ohne weltweite Sichtbarkeit und Vorbilder nicht denkbar.