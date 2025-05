Ausstellungsführung: Wish you were queer!

Selbstbild, Wahrnehmung und Lebenswelten von LSBTQ* haben sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert. Dies lässt sich auch anhand von Kunstwerken aus der Zeit des Mittelalters bis heute nachvollziehen. Kulturvermittlerin Karin Schnabl nimmt Sie in ihrer Führung mit zu unterschiedlichen Momenten der Emanzipation queerer Personengruppen. Insbesondere die Aufstände in New York 1969 in der Stonewall Bar waren eine Zäsur, was die Sichtbarkeit und auch das Selbstvertrauen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen angeht. Doch nicht nur das ferne New York spielt eine Rolle in diesem weltweiten Kampf. Auch die Entwicklung in unserer Region wird von der Ausstellung thematisiert und queere Gmünderinnen und Gmünder kommen zu Wort.