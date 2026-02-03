Ausstellungsführung "Am Puls der Pausa"

Führung durch die Ausstellung "Am Puls der Pausa" mit Kunstwerken der GEDOK-Gruppe Reutlingen.

Die Gedok-Künstlerinnen Reutlingen erspüren den Puls der Pausa: mit künstlerischen Werken in Malerei, Grafik, Fotografie und Angewandter Kunst ergründen sie das besondere Pausa-Design der einstigen Weltfirma für Dekorationsstoffe. Für die Künstlerinnen waren dabei die außergewöhnliche Firmengeschichte, die Architektur und die herausragenden Textildesigns inspirierend.

Das Kulturerbe der Pausa mit Firmengebäuden, Ausstattungen und Textilsammlung ist seit 2006 ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung. Als reiche Quelle für die moderne Designgeschichte des 20. Jahrhunderts dient es auch heute noch stilbildend für die Zukunft. Die GEDOK-Künstlerinnen machen mit ihren Kunstwerken deutlich: Die Pausa fasziniert bis heute!