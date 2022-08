Ausstellungsführung: Denkmal mit Herz

Kranke Kinderherzen und zugleich Denkmäler nimmt vom 8. Mai bis 3. Oktober die Ausstellung „Denkmal mit Herz“ in der Gmünder Innenstadt in den Blick. In zwölf Denkmälern sind auf einem Parcours rund um den Marktplatz zwölf künstlerisch interpretierte Herzen der Stiftung KinderHerz zu sehen. Die Werke stammen von bedeutenden baden-württembergischen Künstlerinnen und Künstlern, darunter DxDiane Herzogin von Württemberg, Alfred Bast, Susanna Messerschmidt, Gunther Stilling, Daniel Wagenblast und Gert Wiedmaier.

Karl Ulrich Nuss, KunstHerz „Herzensangelegenheit“, 2011, Gips. © Künstler

Am Sonntag, 2. Oktober, um 15 Uhr

unternimmt Marlene Grimminger eine Führung und stellt einzelne KunstHerzen vor.

Treffpunkt

ist der Museumsshop im Prediger, wo das KunstHerz „Herzensangelegenheit“ des Bildhauers Karl Ulrich Nuss ausgestellt ist.

Eine Anmeldung zur Führung ist nicht erforderlich.

Alle KunstHerzen - Alle Infos unter:

stiftung-kinderherz.de/kunstherzen