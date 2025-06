Green Futures - über die Nachhaltigkeit künstlicher Intelligenz

Ausstellungsführung und Gespräch.

In seinen Fotografien von „Another America“ verwischt Phillip Toledano die Grenzen zwischen Realität und Fiktion: Er generiert mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) beeindruckende Fotografien, die den Begriff der Wahrheit in der Fotografie selbst in Frage stellen. Vor dem Hintergrund der 1940er und 50er Jahre entführt das Projekt die Betrachter*innen in ein Paralleluniversum von surrealen Landschaften bis hin zu erschreckend realistischen Szenen.

An diesem Abend verknüpfen wir Kunst und Forschung in einem Dialog zwischen Deutschland und den USA: Wie nachhaltig ist der Einsatz von KI? Zum einen verschluckt der Trainingsprozess und die Nutzung von KIModellen enorme Energieressourcen.