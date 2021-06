Ausstellungsrundgang Immergrün

× Erweitern MIK Ludwigsburg

Zwei Sommermonate verbringt die Berliner Fotografin Loredana Nemes auf Einladung des Museums in Ludwigsburg.

Sie nähert sich der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern mit dem Blick durch ihre analoge Mittelformatkamera. Die so entstandenen Porträts auf Baryt-Papier eröffnen Einblicke in die Lebenswelten von älteren Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburgern im Sommer 2020. Die Schwarzweiß-Aufnahmen sind in einer schlichten und zugleich warmen Bildsprache gehalten. Sie zeugen von großem Vertrauen der Porträtierten zur Fotografin und damit von Loredana Nemes’ Fähigkeit, sich ihrem Gegenüber unvoreingenommen und voller Wertschätzung zuzuwenden. Vor Ort nimmt sie Bilder von beeindruckender Direktheit und Natürlichkeit auf. Mit »Immergrün« setzt sie nach zehn Jahren ihre Ludwigsburger Arbeit über die Jugend mit dem Titel »Blütezeit« fort.

10 Personen max., Anmeldung unter museum@ludwigsburg.de oder 07141/910-2290.