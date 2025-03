Ausstellungsrundgang Zwischenheimat. Fotografie Thomas Schadt

Thomas Schadt, der langjährige Direktor der Filmakademie Baden-Württembergberg, kehrt mit einer umfassenden Fotoschau unter dem Titel »Zwischenheimat« zu den Wurzeln seines beruflichen Werdegangs als Dokumentarist zurück. In der Ausstellung zeigt er sowohl aktuelle als auch retrospektive Arbeiten, die sich in einer Spannweite klassischer Straßenfotografie bis hin zu essayistisch serieller Fotografie oder Farbfototableaus bewegen. Ergänzt werden die Arbeiten durch ihre Korrespondenz mit Schadts Dokumentarfimen »Das Magazin der Bilder«, »Butte, Montana, die vergessene Stadt« und »Männerbilder«, die ebenfalls in der von Ludwigsburg Museum und Kunstverein gemeinschaftlich organisierten Werkschau zu sehen sein werden.

Eine Kooperation mit dem Kunstverein Ludwigsburg e.V.