Austellung - Marcel Duchamp

Wie kaum ein anderer Künstler veränderte Marcel Duchamp mit seinem außergewöhnlichen Werk und seinen Schriften unsere Sicht auf die Kunst. Indem er einen Alltagsgegenstand zum Kunstwerk erklärte und damit als Erfinder des Readymade die Kunstgeschichte revolutionierte, wurde er zum Vordenker einer ganzen Generation von Konzeptkünstlerinnen und Konzeptkünstlern. Bis heute sind seine Ideen von erstaunlicher Aktualität. Immer wieder fordern sie dazu auf, die eigene Kunstauffassung zu überdenken.

Erstmals zeigt die Staatsgalerie ihren umfangreichen Marcel Duchamp-Bestand und das zugehörige Archiv, das von dem Schweizer Künstler und Duchamp-Forscher Serge Stauffer (1929-1989) zusammengetragen wurde, in einer Ausstellung.

Einflussreiche Werke von Marcel Duchamp aus der eigenen Sammlung, wie »3 Stoppages étalon« (1913-1914/1964), der Gemäldeentwurf »Étude pour ‚La Broyeuse de Chocolat No. 2« (1914), das Readymade »Porte-Bouteilles« (1914/1964) und das Fensterobjekt »La Bagarre d'Austerlitz« (1921) treffen auf internationale Leihgaben, wie »La Mariée mise à nu par ses célibataires, même« (das »Große Glas«, 1915-23/1991-92) aus dem Moderna Museet in Stockholm.

Ergänzt werden die Werke durch einzigartige Archivalien, die von Serge Stauffer in seiner intensiven Forschungstätigkeit zusammengetragen wurden. Erstmalig werden die tief in Duchamps Werk gehenden »100 Fragen« zu sehen sein, die Stauffer 1960 im Zuge eines langjährigen Briefwechsels an den französischen Künstler richtete. Die »100 Antworten« Duchamps ermöglichen nicht nur wesentliche Einblicke in sein künstlerisches Denken, sondern zeigen auch die außergewöhnliche Forschertätigkeit Stauffers.

Erarbeitet durch ein von der Volkswagen-Stiftung gefördertes Forschungsprojekt werden die Ausstellung und die begleitende Publikation neue Erkenntnisse in die internationale Duchamp-Forschung einbringen. Die umfassende Publikation (dt./engl.) versammelt Textbeiträge von internationalen Autoren, u.a. von Carlos Basualdo, Lars Blunck, Deborah Bürgel, Ina Conzen, Paul B. Franklin, Thomas Girst, Michael Hiltbrunner, Corinna Höper, Susanne M.I. Kaufmann, Herbert Molderings und Christian Sander.

Vortrag: Susanne M.I. Kaufmann

Sprache: Deutsch

Öffnungszeiten: 10.00 – 18.00 Uhr

Do Abendöffnung bis 20.00 Uhr, Mo geschlossen

Di + Mi Sonderöffnungen für angemeldete Schulgruppen ab 9.00 Uhr