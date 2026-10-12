Auswanderung – Einwanderung. Eine Matinee mit Berichten, Musik und Pot-Luck

Zu einem besonderen Sonntagvormittag laden die Freunde der Städtepartnerschaft Tübingen–Ann Arbor e.V. ins d.a.i. ein.

Zum Auftakt berichten Teilnehmende der fünftägigen Vereinsreise.

„Amerikaner in Berlin“ über ihre Spurensuche nach amerikanischem Leben in der Hauptstadt – von historischen Einflüssen und Beziehungen bis zum Aktivismus aktueller amerikanischen Expats. Der kurze Reisebericht bietet Einblicke in deutsch-amerikanische Begegnungen sowie Perspektiven auf die transatlantische Geschichte Berlins. Im musikalischen Teil nimmt uns anschließend das Duo Horse Mountain mit auf eine Reise durch die Geschichte amerikanischer Folk- und Countrymusik. Die amerikanische Musik trägt Einflüsse aus vielen Regionen der Welt in sich und spiegelt damit auch die Einwanderungsgeschichte der USA wider. Neben europäischen Traditionen – insbesondere aus Schottland, Irland und dem deutschsprachigen Raum – finden sich darin ebenso afrikanische und karibische Klänge. Mit akustischen Instrumenten, zweistimmigem Harmoniegesang sowie Geschichten, Bildern und Filmausschnitten präsentieren Birgit und Dieter von Horse Mountain authentische Musik vom frühen 19. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre. Im Anschluss möchten wir die Matinee bei einem vorweihnachtlichen Pot-Luck-Buffet und einem gemütlichen Get Together ausklingen lassen. Wir freuen uns über leckere Beiträge zum Buffet!