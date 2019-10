Eine Kooperation zwischen Studierenden der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste und dem Theater tri-bühne

Bei »Ausweitungen« finden in der neuen Spielzeit im Theater tri-bühne zukünftig in lockerer Folge Veranstaltungen mit Studierenden der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste und Menschen, die im Theater tri-bühne arbeiten, statt.

Klassische Vorstellungen von Theater- und Galerieräumen und ihre Inhalte werden ausgeweitet und erlauben Einblicke in eine andere Betrachtungsweise.

In einem ersten Projekt wird eine Gelegenheit geschaffen, Reflexionen und Erfahrungen mit der Stille von Ateliersituationen und Bildräumen auf die Bühne zu bringen. Die Ausbildung an der Kunstakademie in Stuttgart geht von einem offenen Kunstbegriff aus, der sich auch in Richtung Performance und Video ausdehnt und hier einen Transfer der Erfahrungen Bildender Kunst auf die Bühne versucht.

Im einen Atelier brüllt die aktuelle Musik, im anderen wird für Ruhe gesorgt, weil Konzentration und Stille im Atelier Voraussetzung für das Arbeiten sind. Muss sich künstlerische Produktion dem Rhythmus und der Lautstärke des Stadtlebens zuwenden, oder sich davon abschirmen, alternative Räume schaffen, beruhigen?

Eintritt: 12,- Euro / ermäßigt 8,- Euro